ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

أنهى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، الشوط الأول من مباراته ضد فريق سبارتا براج البلجيكي، بإياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، متقدمًا بأربعة أهداف دون رد.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكان الطرف الأفضل على مستوى الهجوم وضغط على دفاعات سبارتا براج مبكرًا لحرمانهم من الاستحواذ وتسجيل هدف مبكر يربكون به الحسابات.

وافتتح داروين نونيز التسجيل مبكرًا لليفربول في الدقيقة السابعة من بداية المباراة بصناعة من زميله دومينيك سوبوسلاي.

وأضاف بوبي كلارك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثامنة، بصناعة من نجمنا محمد صلاح، ثم رد كلارك الأسيست لصلاح وصنع له الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة.

وأضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 14 بصناعة أخرى من صلاح.

واستمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي فريق ليفربول خلال الشوط الأول لزيادة عدد الأهداف.

وصنع محمد صلاح أكثر من فرصة محققة للتسجيل لزملائه في الفريق وخاصة خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط ولكن أغلب المحاولات تصدى لها الحارس.

وسدد لاعبو ليفربول 5 كرات على المرمى من 8 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق سبارتا براج وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو فريق ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح لاعبي سبارتا براج.