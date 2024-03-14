المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة والأردن تسقطان مساعدات إضافية إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيشين الأمريكي والأردني أسقطا المزيد من المساعدات إلى شمال غزة اليوم الخميس، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وحتى الآن، نفذت القوات الأمريكية والأردنية 10 عمليات إسقاط جوي للمساعدات حيث يواجه الكثيرون نقصًا حادًا في الغذاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "العملية المشتركة شملت الأغذية المقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يعادل 13,900 وجبة طعام، مما يوفر مساعدات إنسانية منقذة للحياة".

تفاقم مستويات الجوع في غزة

وتتفاقم مستويات الجوع الحرجة في شمال القطاع، حيث ركزت إسرائيل هجومها العسكري في الأيام الأولى من الحرب.

وقال الفلسطينيون وفق شبكة سي إن إن الأمريكية، إنهم يلجأون إلى تناول الحساء المائي الممزوج بالأعشاب أو الكسترد أو البسكويت بحجم الإصبع لأنهم لا يستطيعون الحصول على الأطعمة الغنية بالمغذيات.

وحذر مسؤولون إنسانيون من أن إسقاط المساعدات جوا على القطاع لا يلبي الاحتياجات في غزة. ورغم أن عمليات الإنزال الجوي تتجنب عمليات الفحص الصارمة التي يتم إجراؤها عند المعابر البرية، إلا أنها مكلفة ولها قدرة محدودة على التسليم. يمكنهم أيضًا خلق الفوضى على الأرض أثناء إنجرافهم بشكل غير متوقع من السماء.

ودعا المنتقدون الولايات المتحدة إلى الضغط بدلا من ذلك على حليفتها إسرائيل لرفع القيود الصارمة التي تفرضها على دخول المساعدات برا.

وفي بداية هذا الشهر، كانت عائلة حازم سعيد النيزي في شمال غزة تعيش على تناول الخبز المصنوع من علف الحيوانات. وبعد مرور أسبوعين، نفد حتى علف الحيوانات.

وقال النيزي، في رسائل نصية أرسلها لـCNN: “للأسف، الأعلاف الحيوانية نفدت من السوق ولم تعد متوفرة”.

وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات من الصليب الأحمر لعائلات فلسطينية أخرى في غزة تلجأ إلى تناول علف الحيوانات، وهو أمر يقول الخبراء إنه يسبب مخاطر الإصابة بالعدوى ومشاكل في الجهاز الهضمي.