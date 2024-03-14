لميس جابر تكشف عن تفاصيل وكواليس بناء مسجد العينى بحى الأزهر

قالت الكاتبة لميس جابر، إن جامع العيني بحارة الدويدار بحي الأزهر ينسب إلى قاضي القضاة بدر الدين محمود بن أحمد ابن موسى ابن أحمد، الذي ولد في رمصان عام ٧٠٢ هجريًا قبل مولد المقريزي بأربع سنوات في منطقة عنتاب التي تقع بين حلب وأنطاكيا بتركيا.

حياة المعيني

وأكدت خلال تقديمها برنامج "مكسرات لميس"، المذاع عبر راديو 9090، أن المعيني تلقى دراسته الأولى في العربية والفقه في دولة تركيا، كما درس اللغة التركية وتمكن منها.

إتقان اللغة التركية

تابعت: "جاء العيني إلى القاهرة في أواخر القرن الثامن الهجري، واللغة التركية كانت خير عون للمعيني، حيث كان مقربا من النظام الحاكم التركي بصورة كبيرة".