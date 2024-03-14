عرش ربنا معمول من إيه؟.. على جمعة يرد

وجه طفل سؤالًا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، "هو عرش ربنا معمول من إيه"؟.

وأجاب "جمعة" خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، على السؤال قائلًا: "أنا شخصيًا مشوفتوش، ومحدش قال لنا في الشريعة ما هي المادة المصنوع منها العرش".

وتابع: "لكنه أكيد معمول من حاجة زي اللؤلؤ أو المرجان أو الذهب أو الفضة أو الجواهر أو الألماس أو الزمرد، معمول بطريقة مبهرة، يعني أول ما تشوفه كده تشعر إنك أمام حاجة عظيمة جدًا وكبيرة جدًا جدًا وفخمة، تشعر بنوع من الأمن والخشوع الداخلي".