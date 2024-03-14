الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس تعقد ورشة لشركات القطاع الأعمال للانضمام لـ"eTabadul"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل جديدة لبعض شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك استكمالًا للتعريف بمنصة eTabadul والتسويق لها؛ بهدف التشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية.

تضمنت فعاليات الورشة خطوات التسجيل على المنصة للشركات، وكذلك تسجيل المنتجات باستخدام بند التعريفة HS Code، كما حضر الورشة عدد من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية، وغيرها.

وتناولت الورشة شرحًا تفصيليًّا من شركة "أجيليتي" القائمة على تطوير المنصة لآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبر المنصة، وشرح كيفية التواصل مع المصنعين.

تلعب المنصة دورًا مهمًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو شركات أخرى داخل الدولة، وتعمل مثل هذه الفعاليات على تحفيز الشركات للانضمام إلى المنصة، يذكر أن أكثر من 64 شركة استثمارية تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت في المنصة، فضلًا عن عدد من الشركات الأخرى خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة eTabadul قناة السويس الاقتصادية لقناة السويس HS Code

مواد متعلقة

"اقتصادية قناة السويس" توقع بروتوكول تعاون مع المثلث الذهبى

هيئة المحطات المصرية تتابع إعادة تشغيل المحطات النووية فى اليابان

المعمل المركزى للقياسات الإشعاعية يحصل على شهادة الايزو

بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للموانئ

الجمعية المصرية للعلوم النووية تحتفل بتسليم الفائزين بجائزة تماضر الخلفاوى

"اقتصادية القناة" تبرز فرص الاستثمار مع شركة "Acea" الإيطالية لتحلية المياه

"اقتصادية قناة السويس" تعقد ورشة للتعريف بمنصة "eTabadul"

الأكثر قراءة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

عرش ربنا معمول من إيه؟.. على جمعة يرد

جنايات الزقازيق: السجن المؤبد لقاتل والده الكفيف فى الشرقية

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة