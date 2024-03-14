اقتصادية قناة السويس تعقد ورشة لشركات القطاع الأعمال للانضمام لـ"eTabadul"

عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل جديدة لبعض شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك استكمالًا للتعريف بمنصة eTabadul والتسويق لها؛ بهدف التشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية.

تضمنت فعاليات الورشة خطوات التسجيل على المنصة للشركات، وكذلك تسجيل المنتجات باستخدام بند التعريفة HS Code، كما حضر الورشة عدد من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية، وغيرها.

وتناولت الورشة شرحًا تفصيليًّا من شركة "أجيليتي" القائمة على تطوير المنصة لآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبر المنصة، وشرح كيفية التواصل مع المصنعين.

تلعب المنصة دورًا مهمًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو شركات أخرى داخل الدولة، وتعمل مثل هذه الفعاليات على تحفيز الشركات للانضمام إلى المنصة، يذكر أن أكثر من 64 شركة استثمارية تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت في المنصة، فضلًا عن عدد من الشركات الأخرى خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.