الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قبول استئناف 14 فتاة على حكم حبسهن 3 سنوات لاتهامهن بممارسة أعمال الدعارة

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة مستانف العجوزة بقبول الاستئناف  المقدم من 14 فتاة على حكم حبسهن 3 سنوات لاتهامهن بممارسة أعمال الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية كبيرة دون تمييز وقضت ببراءتهن.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام  إحدى السيدات – مقيمة بالعجوزة  بالترويج على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة داخل شقة ومعها 13 ساقطة وبحوزتهن 15 هاتفًا محمولًا "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على الدلائل التي تؤكد نشاطهن الإجرامي".

بمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

حكم حبسهم 3 سنوات أعمال الدعارة الدعارة 3 سنوات استئناف 14 فتاة

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