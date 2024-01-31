الاستئناف تتسلم أوراق قضية رشوة مأمور جمارك بمطار القاهرة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أوراق قضية اتهام مأمور جمرك ورئيس حركة سابقين وأخرين بمطار القاهرة، بالحصول على رشورة من صاحب شركة استيراد لإدخال بضائع بدون سداد الرسوم الجمركية عليها تتعدى الـ6 ملايين و500 ألف جنيه؛ لتحديد دائرة جنايات لبدء لمحاكمتهم.



كانت جهات التحقيق المختصة أحالت مأمور حركة سابق في الجمرك ورئيس قسم الحركة السابق ومدير شركة للاستيراد والتصدير وآخرين؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية.



جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين "مأموري جمرك المنافذ بقرية البضائع" حصلوا لغيرهم على ربح من خلال القيام بعمل من أعمال وظيفتهم ومكنوا المتهم السادس من إدخال 10 رسائل جمركية - بضائع - إلى البلاد والسماح بعبورها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ، وقدرت الرسوم المستحقة عليها على تلك البضائع 6 ملايين و500 ألف و996 جنيه.