الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستئناف تتسلم أوراق قضية رشوة مأمور جمارك بمطار القاهرة

محكمة
محكمة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أوراق قضية اتهام مأمور جمرك ورئيس حركة سابقين وأخرين بمطار القاهرة، بالحصول على رشورة من صاحب شركة استيراد لإدخال بضائع بدون سداد الرسوم الجمركية عليها تتعدى الـ6 ملايين و500 ألف جنيه؛ لتحديد دائرة جنايات لبدء لمحاكمتهم.

كانت جهات التحقيق المختصة أحالت مأمور حركة سابق في الجمرك ورئيس قسم الحركة السابق ومدير شركة للاستيراد والتصدير وآخرين؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين "مأموري جمرك المنافذ بقرية البضائع" حصلوا لغيرهم على ربح من خلال القيام بعمل من أعمال وظيفتهم ومكنوا المتهم السادس من إدخال 10 رسائل جمركية - بضائع - إلى البلاد والسماح بعبورها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ، وقدرت الرسوم المستحقة عليها على تلك البضائع 6 ملايين و500 ألف و996 جنيه.

محكمة استئناف القاهرة قضية اتهام مأمور جمرك مطار القاهرة صاحب شركة استيراد سداد الرسوم الجمركية مأمور حركة سابق رشاوي مالية

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