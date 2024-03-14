الخميس 14 مارس 2024
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مصر

كيف تزيد مصر من صادرات الأدوية؟.. مسئول سابق يجيب

الدكتور أسامة عبدالباسط
الدكتور أسامة عبدالباسط

قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تصدير الدواء المصري للخارج فرصة لتعزيز الإيرادات النقدية للبلاد وتحسين العجز التجاري، ويمكن مصر من تحقيق توازن في الميزان التجاري وزيادة العملات الصعبة المستوردة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم النمو الاقتصادي.

أضاف عبدالباسط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن  صناعة الأدوية تعد قطاعًا حيويًا لا يقل أهمية عن الرعاية الصحية نفسها، إذ تلعب دورًا أساسيًا في توفير العلاجات الضرورية للمرضى وتحسين جودة الحياة، تعد زيادة صادرات الأدوية في مصر وتصدير الدواء المصري للخارج خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية. 

وأكد أنه من الواضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الدواء في مصر يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال توجيه الجهود والاستثمارات اللازمة، يمكن لصناعة الدواء في مصر أن تحقق نموًا مستدامًا وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال الرعاية الصحية والدواء.

وأوضح أنه يسهم تصدير الدواء المصري في بناء سمعة إيجابية للصناعة الدوائية المصرية على الصعيدين المحلي والدولي، بتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، يمكن للدواء المصري أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية، ويحظى بثقة المستهلكين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تنظر مصر إلى صناعة الدواء على أنها قطاع حيوي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بالنظر إلى العوائد الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تحققها صناعة الدواء، يعد جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع أمرًا ضروريًا لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية.

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