الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

25 مصابًا إثر انقلاب أتوبيس على طريق الفيوم بأكتوبر

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أُصيب 25 مواطنًا إثر انقلاب أتوبيس على طريق الفيوم بأكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مسئول غرفة عمليات الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين على طريق الفيوم بأكتوبر.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبيَّن بالفحص سقوط 25 مصابًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأتوبيس لفحصه من قبل خبير هندسي، لبيان سبب الحادث وسلامة الفرامل من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

حادث انقلاب أتوبيس كمبوند كنز محافظة الجيزة طريق الفيوم بأكتوبر إسعاف غرفة عمليات الجيزة شرطة النجدة

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