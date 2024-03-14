الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام لعاطل فى اتهامه بقتل زوجته فى المرج

الإعدام
الإعدام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالاعدام شنقا حق عاطل فى اتهامه بقتل زوجته في المرج.

 

البداية كانت  بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بعثور أحد الأشخاص على جثة نجلة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بعد أن حاول التواصل معها هاتفيًا مرات عديدة دون استجابه منها.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، والتقابل مع ابنة المجني عليها أدلى أنَّه تقابل مع المتهم زوج نجلته وسأله عنها وعدم ردها على هاتفها المحمول فأعطاه المفتاح الخاص بالشقة محل سكنهما، وحينما دلف للداخل وجدها غارقة في دمائها، مشيرًا إلى أن الجاني كان دائم الشجار مع نجلته.

 

واعترف المتهم بذبح زوجته داخل منزل الزوجية وقتله انتقاما منها مبرر فعلته بأنها دائمه التشاجر معه وطلبها منه مصاريف كثيرة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم زوج المجني عليها بسبب ديمومة الخلافات فيما بينهما والتي تطورت إلى مشاجرة، وعلى إثرها ارتكب جريمته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمه الجنائية التي صدارت الحكم سلف الذكر

محكمة جنايات القاهرة الإعدام شنقا قتل زوجته المرج

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