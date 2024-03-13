جدة تطالب بضم حضانة حفيدتيها من والدهما: باتتا 3 أيام فى الشارع

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية لضم حضانة حفيدتيها من طليق ابنتها تحمل رقم ٦٨٥١ لسنة ٢٠٢٤.

وقالت الجدة في دعواها: انفصلت ابنتي عن زوجها وتزوجت مرة أخرى تاركة بنتين ما زالتا في المرحلة الابتدائية وتزوجت مرة أخرى ولن تسأل عنهما مطلقًا.

وقرر طليق ابنتي أخذ ابنتيه وتولي تربيتهما بنفسه وبعد سنة من انفصاله عن بنتي تزوج هو الآخر وترك البنتين مع والده.

واستكملت الجدة دعواها: اتصلت بي حفيدتي الكبري أكثر من مرة تحكي لي وتشتكي من معاملة جدها لهم السيئة والتعدي الدائم عليهما بالضرب المبرح على أتفه الأسباب. وتواصلت مع والدهم اكثر من مرة أوضح له معاملة والده للبنتين السيئة لكن بلا جدوى.

وتابعت: "منذ فترة تفاجأت باتصال هاتفي من طليق ابنتي يسأل على بنتيه ويخبرني باختفائهما، وبعد بحث استمر لمدة ٣ أيام علمنا باختفائهما بمنزل صديقتهما هروبًا من بطش واضطهاد جدهما لهما".

واختتمت: "حاولت بكل الطرق الودية أخذهما منه وأنا أحق بحضانتهما، لكنه رفض بل أجبرهما على قطع علاقتهما بي وقام بسبي والتعدي علىّ بالضرب وطردي".