الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيفى عبده: "أنا أضعف إنسانة فى الدنيا.. وعيشت بالمهدئات لفترة طويلة"

فيفي عبده
فيفي عبده

قالت الفنانة فيفي عبده، إن وفاة اثنين من أشقائها في عام واحد، كان بمثابة خنجر أصاب قلبها.

وتابعت: "مكنتش عايزة أشوف حد ولا أتكلم مع حد وكنت عايشة على المهدئات ونفسيتي كانت وحشة".

وأضافت "عبده" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "فقدان الأحباب والأشقاء إحساس وحش أوي ونتمنى ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل أمواتنا".

فيفي عبده: أنا أضعف إنسانة في الدنيا

وتابعت: "أنا أضعف إنسانة في الدنيا والقوة اللي بظهر فيها بأخذها من حب الجمهور وبيعطوني الطاقة أقف وأقاوم لكن ده حال الدنيا، ولما بيحصل كده من فقدان أهل بهرب وبفضل نايمة ومش عايزة حد يفكرني ولا يقولي البقاء لله ولا عايز أواجه حد والألم بيكون فظيع".

فيفي عبده حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

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