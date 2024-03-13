الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"كحلة "يتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

كحلة
كحلة

فاز البطل المصري كريم كحلة بثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات رفع الأثقال بوزن 96 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع.

وبذلك يرفع كحلة رصيد بعثة رفع الأثقال إلى 15 ميدالية بواقع 12 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وكانت قد توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.

 

أحمد السيد عاشور يحصد 3 ذهبيات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

كما حقق البطل المصري أحمد السيد عاشور ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات رفع الأثقال بوزن 102 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع.

وبذلك يرفع أحمد السيد عاشور رصيد بعثة رفع الأثقال إلى 18 ميدالية بواقع 15 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وكان كريم كحلة قد حقق 3 ذهبيات في وزن 96 كجم، بجانب تتويج البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.

دورة الألعاب الإفريقية البطل المصري كريم كحلة بثلاث ميداليات ذهبية كحلة لرباع المصري الخطف والكلين والنتر

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