الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التعليم العالي" توافق على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا رقم ٤٩٠ بتاريخ ١٠ مارس الجاري، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، والموافقة علي إصدار اللائحة الداخلية للكلية" مرحلة الدراسات العليا" بنظام الساعات المعتمدة.

وفي هذا الصدد قدم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي لما يقدمه من دعم للتعليم العالي وخاصة بمحافظات الصعيد، والتي شهدت في السنوات الاخيرة اهتمام غير مسبوق بمستوى خدمتها التعليمية والبحثية، وشكر مماثل للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي راعي الجامعات المصرية علي متابعته المستمرة ودعمه لإنشاء هذه الكلية.

وقال النعماني هنيئًا  لمحافظة سوهاج وجامعتها بكلية جديدة  تضاف الي كليات الجامعة ليصبح عددها ١٨ كلية بمقريها الجديد والقديم، موضحًا ان الكلية تعد الأولي علي مستوي الصعيد وسيكون لها بالغ الاثر، في دراسة وتطوير البحوث البيئية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مخرجات البحوث والدراسات البيئية لخدمة المجتمع، وذلك ضمن رؤية حضارية تتناسب مع مستجدات التطور التقني المتسارع.

كما قدم الدكتور حسان النعماني الشكر لفريق عمل الكلية وعلي رأسهم الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية، والذين بذلوا جهودًا غير عادية حتى تاريخه ما بين لوائح وبرامج دراسية وإنشاءات وتجهيزات لمبنى الكلية والمعامل  على أعلى مستوى معيارى دوليًا، مضيفًا أن هذه التجهيزات قد أشادت بها اللجان  المتتابعة من الأعلي للجامعات والتى كانت تزور الكلية من آن لآخر لمتابعة تلك التجهيزات، تمهيدًا لبدء الدراسة بالكلية والتي تعمل على اتباع البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة.

كما نظم قسم النسا والتوليد بجامعة سوهاج، الورشة الثانية بعنوان الأشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية، بقاعة المؤتمرات بالمستشفي الجامعي القديم، لتدريب شباب الأطباء من الناحية النظرية والإكلينيكية.

وصرح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان افتتاح ورشة العمل الثانية تأتي في إطار إستكمال سلسلة التعليم الطبي والممارسات الطبية بشكلها العلمي الصحيح منبثقه من مقرها الرئيسي في قسم النساء والتوليد في كليه طب سوهاج، لإكساب المهارات لكافة الأطباء من الشباب بدلًا من تكبدهم عناء السفر الي الجامعات الخارجية.

ومن جانبه فال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان سلسلة الورش تستمر لمدة ١٠ أيام متبوعة بسلسلة متتالية لإرساء  قواعد التعليم للتدريب علي استخدام الاشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية، بغرض الحفاظ علي صحة السيدات، موجهًا شكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لما قدمه من دعم كبير كان له عظيم الأثر في نجاح الورش وعرضها بالطريقة العلمية السليمة.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم النسا والتوليد انه تم افتتاح الورشة الخاصة بالأشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية فيما يخص وحده الأم والجنين والتي تعد الفريدة  من نوعها لخدمه أهالي جنوب الصعيد، وقد حاضر فيها رواد وحده الام والجنين من داخل وخارج الجامعة.

وأضافت الدكتورة رانيا الخليلي منسقة الورشة والمشرفة علي تعليم الأطباء، ان الورشه شارك فيها ما يزيد عن  ٥٠ طبيب من الأطباء المتدربين من داخل وخارج كلية الطب البشري بسوهاج، لافتة الي استمرار تنظيم الورشة بشكل دوري كل ٣ شهور.

جدير بالذكر ان الورشة حاضر فيها كلًا من الدكتور أحمد حسين استاذ مساعد قسم النساء والتوليد، الدكتور محمد ابو الليل مدرس أمراض النساء والتوليد، الدكتور احمد صلاح، والدكتورة اميرة عبدالعظيم، الدكتورة اميرة مصطفي، الدكتور حسام مصطفي، الدكتور محمد خليفة.

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