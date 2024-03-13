خالد عباس: العاصمة الإدارية تنتظر ضخ استثمارات أجنبية ضخمة هذا العام

صرّح خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةACUD، بأن الشركة حققت مشاركة ناجحة في فعاليات MIPIM2023، حيث نجحت في جذب انتباه المستثمرين والكيانات الكبرى من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الإدارية وتعريفهم بالمشروع بغرض إبراز مجالات التعاون المشترك مع الجميع.

أكد عباس حرص الشركة على المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات الدولية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة وإبراز التطورات والانجازات التي تمت في العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على أن التوجه نحو تصدير العقار خارج مصر خطوة إيجابية، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدير العقاري وبحث الفرص المتاحة، تأكيدا على خطة الدولة لتصدير العقار،مشيرًا ألى أهمية تواجد فرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي.

وخلال مشاركته في معرض2024 MIPIM، يستعد المهندس خالد عباس لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع المستثمرين الدوليين، بهدف اطلاعهم على آخر إنجازات وتطورات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا عالميًا للتنمية العمرانية المستدامة والذكية، وفي جلسة نقاشية شارك فيها كل من: المهندس خالد عباس، ووزير الإسكان والتعمير العراقي، في مؤتمر MIPIM، تمت مناقشة رؤى استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في مصر والعراق حيث تم التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين، مع التطرق إلى التحديات التي قد تواجهها والاحتياجات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد المتحدثون خلال الجلسة على دور المؤسسات المالية والبنوك في دعم المشاريع التنموية وتمويلها، وكذلك أهمية الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، تم التأكيد على استعداد الأطراف المشاركة للتعاون المستمر وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية المستدامة والتنمية في المنطقة.

تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44،6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19،8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب، من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8،5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة. في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية.

كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.