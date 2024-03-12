مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يستقبلون وفدًا من المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"

استقبل مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا يضم حوالي ٢٥٠ فردًا من أعضاء المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" وأسرهم من محافظة الغربية، بإشراف من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، للقيام بزيارة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الزيارة باستقبال أعضاء المبادرة بمبنى جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبالهم مسئولو الجهاز، وسط فرحة في أعين أبطال قادرون باختلاف.

وانتقل أعضاء وفد قادرون باختلاف، لتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، CBD، وتم تقديم شرح عام عن المنطقة، والأعمال الجارية بها، كما تفقدوا منطقة الحدائق المركزية " النهر الأخضر "، وأيضا تم تقديم شرح موجز عن الأعمال التي تمت في هذا المشروع.

وقام أعضاء الوفد، بجولة ميدانية بأحياء مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، شملت حي المال والأعمال، وكذا الحي الحكومي والمحاور الرئيسية بالمدينة، كما أبدى الأبطال إعجابهم بما تم في المدينة، وازدادوا فخرا بدولتهم.

وفي نهاية الزيارة، قدم أعضاء الوفد ومرافقوهم، الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الزيارة، والتقطوا الصور التذكارية، وكذا تقدموا بالشكر للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بينما أكد مسئولو الجهاز أن الشكر كله لكم أنتم يا من تعلموننا جميعا كيف تكون مواجهة التحديات.