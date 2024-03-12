عبد الحميد: العاصمة الإدارية فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، إحدى الشركات التي تساهم فيها قطاع الأعمال العام، إن "نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة"، ساهم في خلق مناخ استثماري جاذب.

أضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعتبر مصر واحدة من الدول الناشئة التي تعمل بجد على تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، وقد تمكنت بنجاح من جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تأسست العاصمة الإدارية الجديدة كمشروع ضخم يهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات الوطنية والأجنبية.

أكد أنه أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح مصر في جذب الاستثمارات هو التركيز على تحسين البنية التحتية، حيث تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتقنيات حديثة ومرافق متطورة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم مزايا مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، ما جعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية وتنافسية.

وأشار إلى أنه لا يمكن نكران دور الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرًا في جذب الاستثمارات، حيث أن الاستثمارات يتطلب الثقة في البيئة السياسية والاقتصادية.

وأكد أنه بالاعتماد على الجهود الحكومية والتحسينات التحتية والإجراءات التنظيمية، نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا ماليًا وتجاريًا حديثًا يجذب الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب. توفر العاصمة بنية تحتية متطورة، مع وسائل نقل حديثة ومرافق تجارية وترفيهية عالمية المستوى.

وأشار إلى أنه إلى جانب ذلك، تمتعت العاصمة الإدارية الجديدة بموقع استراتيجي مهم، حيث تقع بالقرب من القاهرة وتطل على الطريق الدولي الرئيسي، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أنه من خلال استراتيجية فعالة في الترويج والتسويق للمشروع، نجحت الحكومة المصرية في جذب اهتمام الشركات العالمية والمستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنه بالنظر إلى هذه الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن القول إن مصر قد حققت نجاحًا ملحوظًا من خلال العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.

وأكد أنه من المهم أن تستمر مصر في تطوير بنية الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لضمان استمرار نجاح العاصمة الإدارية الجديدة كمركز استثماري ديناميكي ومزدهر.

