الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عبد الحميد: العاصمة الإدارية فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي

أيمن عبد الحميد
أيمن عبد الحميد

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، إحدى الشركات التي تساهم فيها قطاع الأعمال العام، إن "نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة"، ساهم في خلق مناخ استثماري جاذب.

أضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعتبر مصر واحدة من الدول الناشئة التي تعمل بجد على تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، وقد تمكنت بنجاح من جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تأسست العاصمة الإدارية الجديدة كمشروع ضخم يهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات الوطنية والأجنبية.

أكد أنه أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح مصر في جذب الاستثمارات هو التركيز على تحسين البنية التحتية، حيث تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتقنيات حديثة ومرافق متطورة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم مزايا مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، ما جعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية وتنافسية.

وأشار إلى أنه لا يمكن نكران دور الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرًا في جذب الاستثمارات، حيث أن الاستثمارات يتطلب الثقة في البيئة السياسية والاقتصادية.

وأكد أنه بالاعتماد على الجهود الحكومية والتحسينات التحتية والإجراءات التنظيمية، نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا ماليًا وتجاريًا حديثًا يجذب الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب. توفر العاصمة بنية تحتية متطورة، مع وسائل نقل حديثة ومرافق تجارية وترفيهية عالمية المستوى.

وأشار إلى أنه إلى جانب ذلك، تمتعت العاصمة الإدارية الجديدة بموقع استراتيجي مهم، حيث تقع بالقرب من القاهرة وتطل على الطريق الدولي الرئيسي، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أنه من خلال استراتيجية فعالة في الترويج والتسويق للمشروع، نجحت الحكومة المصرية في جذب اهتمام الشركات العالمية والمستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنه بالنظر إلى هذه الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن القول إن مصر قد حققت نجاحًا ملحوظًا من خلال العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.

وأكد أنه من المهم أن تستمر مصر في تطوير بنية الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لضمان استمرار نجاح العاصمة الإدارية الجديدة كمركز استثماري ديناميكي ومزدهر.
 

العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعا بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة رئيس شركة العاصمة الإدارية

مواد متعلقة

مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يستقبلون وفدًا من المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"

أولى حلقات "واحد من الناس" على قناة الحياة من العاصمة الإدارية الجديدة

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟