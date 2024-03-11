أولى حلقات "واحد من الناس" على قناة الحياة من العاصمة الإدارية الجديدة

تشاهدون الآن أولى حلقات برنامج «واحد من الناس»، مع عمرو الليثي، في شهر رمضان الكريم، في شكل جديد ومختلف، على شبكة تليفزيون الحياة.

أجرى «الليثي»، مُقدم البرنامج، جولة مُختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتقى بعدد من العمال من مختلف محافظات مصر، بدأها بالحي السكني «R5»، والذي صُمم على الطراز المعماري التراثي، والتقى بعدد من العاملين هناك من مختلف الأعمار والمحافظات، ووزع عليهم جوائز مالية عقب فقرة أسئلة عامة.

من الجولة

كما أجرى «الليثي» جولة في النهر الأخضر، حيث التقى بعدد كبير من العاملين هناك، ووزع عليهم جوائز مالية، حيث روى العمال كيف أصبحت العاصمة الإدارية رئة خضراء في الجمهورية الجديدة بما شُيد فيها من مبانٍ وأبراج وفق المواصفات والمعايير العالمية، واختتم جولته بلقاء العاملين في الحي السكني.

من الجولة

وكان أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الادارية الجديدة، جولة تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار، بالمتابعة الدائمة لمخنلف المشروعات.



وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مساحة الحي السكني الثالث R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانا وبه 8 مجاورات، ويضم 24 ألفا و130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19 ألفا و944 وحدة سكنية، و328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكني مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151 ألفا و360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير الأعمال المنفذة من قبل الشركات التي تم إسناد العمليات التنفيذية لها، على أرض الواقع، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية وتنسيق المواقع، وبينها طريق 9 ومحيط منطقة الماسة، وطريق 11، وطريق 4، وطريق 32، والمناطق المحيطة بها من أعمال تنسيق الموقع، وطرق خدمية، وكذا طريق 32، والمنطقة المحيطة بحديقة الشعب.