مسلسلات رمضان 2024..

جذبت القناة الفضائية الحياة العديد من المشاهدين لمتابعة المسلسلات الدرامية، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان الكريم 2024 على قناة الحياة عبر جوجل، حيث كشفت قناة الحياة عن عبر شاشتها في شهر رمضان 2024 في هذا العام.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان الكريم 2024 على قناة الحياة

وتستعرض "الدستور " في هذا التقرير أبرز المسلسلات على فضائية الحياة والتي تضم 3 مسلسلات، هي: "المعلم"، "مسار إجباري"، "صدفة".

مسلسل "صدفة"

يعرض في تمام الساعة 6:20 مسلسل "صدفة"، للنجمة الشابة ريهام حجاج وتتناول حلقات هذا العمل قصة فتاة تُدعى "صدفة"،حيث تخفي سرا خطيرا وتعمل خلال الأحداث على إخفائه عمن حولها، وهنا تشاء الظروف أن يعلم أحد المحيطين بهذا السر حتى يطاردها، وخلال الأحداث، يعلم "مهران" إخفاء صدفة لسر ما بموجب علاقتهما حتى يحاول الأخير إلى معرفة الحقيقة منها بشكل كامل.

مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم في تمام الساعة 10:45، بطولة الفنان مصطفى شعبان وتدور حلقات العمل في إطار اجتماعي عائلي وشعبي.

يشارك النجم مصطفى شعبان بطولة هذا المسلسل الفنانون: أحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وطارق النهري، وهو تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل "مسار إجباري"

يعرض مسلسل مسار اجباري في تمام 12:15 بطولة النجم الشاب أحمد داش، والفنان عصام عمر.

تدور احداث المسلسل حول قصة طالب في جامعي وشاب يعمل في مهنة الميكانيكا، ويتضح بمرور حلقات المسلسل أنهما شقيقان، ثم يتوفى الأب ويعرف الشقيقان الحقيقة، فيضطرا إلى التعاون بعدما كانا يرفضان قبول الحقيقة.

مسلسل "مليحة"

من المقرر بدء عرضه في منتصف شهر رمضان الكريم، الموافق 26 مارس الجاري.

وتدور أحداث المسلسل "مليحة" حول أسرة فلسطينية الأصل، تقيم في مدينة السلوم أقصى غرب مصروبعد أحداث ليبيا تضطر للعودة إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات في رحلة العودة.