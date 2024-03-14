الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مواعيد عرض مسلسلات رمضان الكريم 2024 على قناة الحياة

مسلسلات رمضان الكريم
مسلسلات رمضان الكريم 2024 على قناة الحياة

جذبت القناة الفضائية الحياة العديد من المشاهدين لمتابعة المسلسلات الدرامية، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان الكريم 2024 على قناة الحياة عبر جوجل، حيث كشفت قناة الحياة عن عبر شاشتها في شهر رمضان 2024 في هذا العام.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان الكريم 2024 على قناة الحياة 

وتستعرض "الدستور " في هذا التقرير أبرز المسلسلات على فضائية الحياة  والتي تضم 3 مسلسلات، هي: "المعلم"، "مسار إجباري"، "صدفة".

مسلسل "صدفة"

يعرض في تمام الساعة 6:20 مسلسل "صدفة"، للنجمة الشابة ريهام حجاج وتتناول حلقات هذا العمل قصة فتاة تُدعى "صدفة"،حيث تخفي سرا خطيرا وتعمل خلال الأحداث على إخفائه عمن حولها، وهنا تشاء الظروف أن يعلم أحد المحيطين بهذا السر حتى يطاردها، وخلال الأحداث، يعلم "مهران" إخفاء صدفة  لسر ما بموجب علاقتهما حتى يحاول  الأخير إلى معرفة الحقيقة منها بشكل كامل. 

txt

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 وأبرز أحداثه

مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم في تمام الساعة 10:45، بطولة الفنان مصطفى شعبان  وتدور حلقات العمل في إطار اجتماعي عائلي وشعبي. 

يشارك النجم مصطفى شعبان بطولة هذا المسلسل الفنانون: أحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وطارق النهري، وهو تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل "مسار إجباري"

يعرض مسلسل مسار اجباري في تمام 12:15 بطولة النجم الشاب أحمد داش، والفنان عصام عمر.

تدور احداث المسلسل  حول قصة طالب في جامعي وشاب  يعمل في مهنة الميكانيكا، ويتضح بمرور حلقات المسلسل أنهما شقيقان، ثم يتوفى الأب ويعرف الشقيقان الحقيقة، فيضطرا إلى التعاون بعدما كانا يرفضان قبول الحقيقة.

 مسلسل "مليحة"

من المقرر بدء عرضه في منتصف شهر رمضان الكريم، الموافق 26 مارس الجاري. 

وتدور أحداث المسلسل "مليحة" حول أسرة فلسطينية الأصل، تقيم في مدينة السلوم أقصى غرب مصروبعد أحداث ليبيا تضطر للعودة إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات في رحلة العودة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان الكريم عرض مسلسلات رمضان الكريم عرض مسلسلات رمضان الكريم 2024 مسلسلات رمضان الكريم 2024 مسلسلات رمضان الكريم قناة الحياة مسلسلات رمضان مسلسلات

مواد متعلقة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3| المخاطر تُداهم أحفاد بهجت الأنصاري

الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.. رباح يتوعد السويركى بعد فقدان عينه

الأكثر قراءة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الرابع فى رمضان الخميس 14 مارس 2024

حريق يلتهم مصحة نفسية بسبب صاعق ناموس فى أبو النمرس

عاجل.. فصائل عراقية تهاجم قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية بالطائرات المسيرة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

عاجل.. شهيدان و60 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات فى "دوار الكويت" بغزة

شارع المعز يستقطب آلاف الزوار من داخل مصر وخارجها فى ثالث أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل