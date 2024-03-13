الأربعاء 13 مارس 2024
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حوادث

طالبة تقتل شقيقها في القاهرة الجديدة لسبب "صادم".. التفاصيل كاملة

جريدة الدستور

أحال المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، طالبة بمعهد نظم ومعلومات بالتجمع إلى الجنايات؛ لاتهامهما بقتل شقيقها. 

وتبين أن المتهمة قتلت عمدًا المجني عليه أخيها - مع سبق الإصرار والتراصد؛ لخلاف بينهما، إذ أنه وإن رغب الأخير في الحفاظ على سمعتها من أي سوء لحين زفافها فزاد خلافهما وظنته سيخبر أبيها، فما كان منها إلا أن دَلَها سُوءُ تَفكيرها لِلْخَلاصِ مِنه، وَعَقَدَت عَرْمَا عَلَى ذَلِك فتحينت نومه، ثم قصدت حجرته بعد أن تسلحت بسلاح أبيض محل، وما إن تثبتت من استغراقه بالنوم فكالت له ضربة بالسلاح الأبيض لاقت مستقرها بجسده.

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