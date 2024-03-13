الشيخ أحمد المشد: "اللي عاوز يطلع صيامه على الناس مهدد بإحباط عمله"

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، عن ثواب الأعمال في شهر رمضان، قائلا: "الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم خلال شهر رمضان ثوابها مضاعف، ولكن اللي عاوز يطلع صيامه على الناس مهدد بإحباط عمله".

وأضاف المشد، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن القرآن يدعو إلى التسامح والعفو حتى يغفر الله لنا الزلات، مضيفا أنه يجب اغتنام الأوقات الحالية والتزود من العبادات، لافتا إلى أهمية الربط بين عبادة الصيام وقراءة القرآن الكريم، حيث إن الارتباط بينهم وثيق.

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن كل إنسان يجب أن يفهم أن الكلام الذي ينطق به ليس ملء فراغ، أو شيئا ينطلق في الهواء سدى، لكنه يحاسب عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، خاصة إذا كان هذا القول متعلق بعهد ووعد.

وأكد الشيخ أحمد المشد، أن الله تعالى نادى الناس في القرآن الكريم، وطالبهم بأن يفوا بالعقود، كما امتدح الأنبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود، فقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأنه “الذي وفى”، أي أنه وفى بما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة والدين.