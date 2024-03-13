إصابة 4 مواطنين فى تصادم سيارتين ملاكى أعلى "الإقليمى"

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام “كارتة الإسكندرية” أعلى طلعة الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير ناتج عن اصطدام سيارتين ملاكي أمام كارتة الإسكندرية بنطاق محافظة الجيزة، مع وجود 4 مصابين جراء الحادث.

على الفور، انتقلت الأجهزة المختصة إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي كل الإسعافات الأولية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.