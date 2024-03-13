عاجل.. الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين – الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة.

وقال مراسلنا، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

وأضاف، ان جنود الاحتلال الذين انتشروا في المدينة والمخيم فتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات، حتى إعداد هذا الخبر.