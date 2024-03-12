"حياة اللاعب أهم".. بيان من رابطة الأندية دعمًا لأحمد رفعت

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن هناك متابعة دقيقة لحالة أحمد رفعت، لاعب نادى فيوتشر.

وكان قد سقط اللاعب بصورة مفاجئة فى لقطة أثارت الرعب فى أرضية ملعب استاد الإسكندرية ضد الاتحاد فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي أمس.

أحمد دياب أكد أن حياة اللاعب أهم من أى مباراة، وهناك دعم كامل للاعب فى أزمته الصحية حتى يتعافى من وعكته الصحية التي ألمت به، مشددًا على أن هناك تواصلا مع جميع الأطراف وأى شيء مطلوب للاعب ستتم تلبيته على الفور، طالبًا من الجميع الدعاء للاعب.

وتواصل د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مع د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية؛ للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر؛ الذي سقط في أرضية الملعب خلال مباراة بين مودرن فيوتشر والاتحاد باستاد الإسكندرية، وتوفير الأطقم الطبية من المستشفيات الجامعية.