حلاوة البدايات

الحلقة الأولى.. أحمد عيد فى «الحشاشين» قتل المؤذن، ورياض الخولى قرر التخلص من ابنه فى «حق عرب» بسبب حلم، والحاج محمود الرفاعى «أحمد فؤاد سليم» مات بعد انفعاله فى مواجهة ابنه ياسين «أمير كرارة».. وأحمد بدير فى مسلسل «سر إلهى» كان بيحكى لروجينا أن ابنه «محمود حجازى» قتل أخاه، وحاول قتله أيضًا، وهُمّا بيتكلموا دخل حجازى وقتل بدير، وصبا مبارك ضربت جوزها على دماغه فى آخر حلقة «لحظات غضب» وتقريبًا مات.

مسلسل «لحظات غضب» مشوق، وأجمل مشهد صفقت له شخصيًا كان فى اللحظة التى ضربت فيها صبا مبارك جوزها.. وأتمنى أنه يكون مات بالفعل مش بتحلم.

«الحشاشين».. مستوى جديد من الكتابة والتصوير والتمثيل والإخراج وكل عناصر العمل.. دراما ستتعب من يأتى بعدها.

مفاجأة الحلقة الأولى فى «الحشاشين» كانت النجم أحمد عيد.. كيف اختفى كل هذا الأداء سنوات فى أعمال ساذجة؟

مقارنة البعض أداء كريم عبدالعزيز بممثلين أتراك وسوريين قدموا شخصية حسن بن الصباح من الحلقة الأولى، تشير إلى أن المسلسل يسير فى طريقه الصحيح، وأنه أوجعهم وبدأوا المقارنة للتقليل.

أكثر ما أخشاه من أداء كريم عبدالعزيز أن الناس تحب شخصية حسن الصباح.

فى مسلسل «صيد العقارب» غادة عبدالرازق اصطادت عقربًا نادرًا، واتصلت بزوجها لتخبره بأنها عثرت عليه بعد بحث ٣ سنوات، وفى آخر الحلقة جوزها أرسل لها رسالة وهى بتسمعها العقرب النادر لدغها وفقدت الوعى.

الممثل الراحل مصطفى درويش ظهر بصورته فى مسلسل «كامل العدد +١».. وصناع مسلسل «عتبات البهجة» أهدوا العمل لروح سامى العدل.

خالد النبوى يقدم شحصية مختار «أبوالمجد» فى المسلسل الذى كتبه المؤلف محمد سليمان عبدالملك، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وشارك فيه ابنه «نور»، الذى قدم معه من قبل فى مسلسل «راجعين يا هوى»، لمحمد سليمان عبدالملك أيضًا عن قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.. وقدم فيها خالد النبوى شخصية «بليغ أبوالهنا».. واضح أنه خالد بيتفاءل بوضع «أبو» فى الشخصية، مع أن «أبونور» أشيك.

خالد النبوى فى «إمبراطورية ميم» تلقى استدعاء ولى أمر من المدرسة، لأن أولاده قاموا بالاعتداء على زملاء لهم.. ودينا الشربينى تلقت استدعاء ولى أمر فى «كامل العدد +١»، لأن أولادها حطوا الشطة فى الساندويتش، وأكلها زميل يعانى حساسية، وكان هيموت فيها.

أداء نور النبوى بسيط وسهل، وأعتقد أن رمضان المقبل سيشهد بطولته لعمل درامى كبير.

محمد ثروت فى مسلسل «سر إلهى» خان زوجته، روجينا مع رشا مهدى.. ودى حاجة مش قادر عقلى يستوعبها، لأن ثروت طيب زى أستاذ كمال أبورية، وأستاذ محمود الجندى، وآخره يرمى إيفيهات، مش يخون مراته وفى رمضااان «بصوت عمرو مصطفى».

حسن الرداد فى مسلسل «محارب» اتخانق مع سائق فى الموقف، وتدخل محمود البزاوى ودافع عنه.. وعصام السقا رجع لريهام حجاج شنطتها فى مسلسل «صدفة» وطلبها للزواج.

الحلقات الأولى ظهر فيها ٣ ممثلين بعد غياب طويل.. الفنانة وفاء مكى ظهرت فى «حق عرب»، وتقوم بدور والدة دينا فؤاد التى يحبها أحمد العوضى.. وظهرت الفنانة نشوى مصطفى فى «إمبراطويرية ميم» مع خالد النبوى بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات من آخر أعمالها مسلسل «أنا وبابا وماما» فى عام ٢٠١٤، أما الفنان القدير محمود الحدينى فظهر فى «سر إلهى» بعد غياب ١٢ سنة عن آخر مشاركة له.. وكانت فى سيت كوم «لسه بدرى» مع دلال عبدالعزيز وإنعام سالوسة.