الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

من القاهرة.. إعلامى سودانى يعلن استعادة الجيش لمقر الإذاعة والتليفزيون (فيديو)

السودان
السودان

أذاع الإعلامي السوداني الدكتور عمر الجزلي خبر استعادة الجيش السوداني لمقر الإذاعة والتليفزيون في أم درمان، وذلك من مقر علاجه في أحد المستشفيات في مصر.

وقالت القوات المسلحة في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، إن الدكتور الجزلي يمثل “وجدان الشعب السوداني”، وقد قاوم آلام المرض في المستشفى بفرحة الانتصار معلنا استعادة الجيش لمقر الإذاعة وطرد ميليشيا الدعم السريع منها.

وأضاف بيان الجيش “أطيب الأمنيات حكومة وشعبا وقوات مسلحة لأستاذ الأجيال الدكتور الجزلي بالشفاء العاجل”.

الجيش السوداني يستعيد مقر  الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون السوداني

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في وقت سابق، استعاد الجيش السوداني السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون السوداني، من سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

وتواصل قوات الجيش السوداني التضييق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

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