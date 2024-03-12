الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3669 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

تيار كهربائي
تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

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قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1762 قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3669 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الامن الاقتصادي سرقة تيار كهربائي سرقة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات شرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

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