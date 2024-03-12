الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

آخر فرصة.. غدًا موعد المتخلفين عن مُقابلة وظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية، أن غدًا الأربعاء 13 مارس، موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.

تُجرى المقابلات بمقر الهيئة بميدان النجدة في 6 أكتوبر، ويستعلم المتقدم عن موعده بالرقم القومي عبر الرابط: https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

تعليمات حضور المقابلة


وحددت الهيئة تعليمات حضور المقابلة بالحضور في الموعد، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي وحضور الاختبار بدون الهاتف، وارتداء الكمامة.

وأكد الهيئة أن تلك المواعيد تعد إعلانًا نهائيًا لجميع المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية.

المقابلة الشخصية دفعة 2023 المقابلات الشخصية موعد المقابلات الشخصية النيابة الإدارية حضور المقابلة

مواد متعلقة

"النيابة الإدارية" تحدد آخر موعد لشغل وظيفة معاون

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر