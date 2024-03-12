آخر فرصة.. غدًا موعد المتخلفين عن مُقابلة وظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت النيابة الإدارية، أن غدًا الأربعاء 13 مارس، موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.



تُجرى المقابلات بمقر الهيئة بميدان النجدة في 6 أكتوبر، ويستعلم المتقدم عن موعده بالرقم القومي عبر الرابط: https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

تعليمات حضور المقابلة



وحددت الهيئة تعليمات حضور المقابلة بالحضور في الموعد، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي وحضور الاختبار بدون الهاتف، وارتداء الكمامة.



وأكد الهيئة أن تلك المواعيد تعد إعلانًا نهائيًا لجميع المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية.