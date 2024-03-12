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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 2

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

يعرض مسلسل "نور والكوكب السعيد" في شهر رمضان المبارك، حاملا معه مغامرة تشويقية تناسب جميع الأعمار خاصة الأطفال، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتبلغ عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة كل 3 حلقات تمثل حكاية مستقلة تنتهي بأغنية يغنيها كورال أطفال. 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 2
 

يعرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

يضم المسلسل نخبة من نجوم الأداء الصوتي، منهم ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين.

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

موعد الحلقة الأولى من مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1.. الأبطال فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 2

و يتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، وذلك من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة، وذلك من خلال 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي (حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية).

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