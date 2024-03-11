مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1.. الأبطال فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض

مع بداية عرض أولى حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد 1 على منصة "ووتش إت- Watch it"، تدور أحداثها وظهر الأبطال الطفل نور وأخته الصغيرة زهرة معاً وهم في مهمة داخل محل للهداية لشراء لعب للأطفال لزيارة ملجأ للأطفال وإعطائهم الهدايا وإدخال السعادة على الأطفال، وخلال الحلقة قابلهما الكائن الفضائي والفتى رامي القادمين من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل نور والكوكب السعيد اتفق الأبطاء على إتمام مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ومع عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1 لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر انتظار الجمهور للعمل الدرامي، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتبلغ عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة كل 3 حلقات تمثل حكاية مستقلة تنتهي بأغنية يغنيها كورال أطفال.

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

مهمة إنقاذ كوكب الأرض

ويتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، وذلك من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة، وذلك من خلال 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي "حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية".

مسلسل نور والكوكب السعيد من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطى، أشعار عبد المنعم حسين، إنتاج تنفيذى شركة ماتريكس م. عمر غازى، إخراج محمد ضاحى، شريف حسين، التتر غناء وألحان مصطفى قمر، كلمات محيى حوار ، الأغانى في الحلقات والموسيقى التصويرية ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشى، غناء كورال أطفال، تصميم شخصيات: الفنان فواز، إخراج إذاعي: خالد عبده.