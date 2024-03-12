الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "شباب مطروح" يعلن تنفيذ اختبارات ترقى الأحزمة بمنطقة الكاراتيه التقليدى

منطقة الكاراتيه التقليدى
منطقة الكاراتيه التقليدى

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن منطقة مطروح للكاراتيه التقليدي نفذت اختبارات ترقى الأحزمة، وذلك بنادي الزمالك ومركز شباب سيوه تحت إشراف وبحضور دكتورة نجلاء البلشى وكيل المديرية للرياضة، وصالح رحيم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والأندية ومراكز الشباب المشاركة، هي نادي الزهور ومطروح والزمالك وبراني ومراكز شباب سيوة والهلال ومطروح.

الاهتمام بممارسة الرياضة

وأوضح أن ذلك جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

  يأتي ذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي، واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد، على صبحى المدير المالي للاتحاد، محمد بدر المدير الإداري للاتحاد، والدكتور أشرف حسين رئيس لجنة الاختبارات.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح  للفئة العمرية من سن 18 وحتى 35 سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعي بمحافظة مطروح.

برامج التعليم المدنى

وأوضح "رفاعي"  أن أحمد رمضان مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالإضافة إلى توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والذين يسعون لشرح فكرة أن يكون المشاركون قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد فى حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه والمشاركة بين أفراد المجتمع.

منطقة مطروح للكاراتيه التقليدى مطروح وسيوة اختبارات ترقي الأحزمة مطروح الكاراتيه التقليدي

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