الهند تجرى بنجاح أول رحلة تجريبية لصاروخ مطور محليا يمكنه حمل رؤوس حربية

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الإثنين، إن بلاده نجحت بإجراء أول رحلة تجريبية لصاروخ مطور محليا يمكنه حمل رؤوس حربية متعددة.



وأضاف مودي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن صاروخ "أجني 5" مطور محليا ومزود بتكنولوجيا مركبات العودة المتعددة الأهداف المستقلة.



وتعمل الهند على تطوير أنظمتها الصاروخية متوسطة وطويلة المدى منذ التسعينيات مع تزايد منافستها الاستراتيجية مع الصين.



وفي عام 2021، نجحت الهند في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية يصل مداه إلى 5000 كيلومتر ويعتقد أنه قادر على استهداف جميع أنحاء الصين تقريبا.