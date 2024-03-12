العلاج الحر بالمنوفية: إنذار 91 منشأة طبية وغلق 54 منشأة

شنت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وبالتنسيق مع جميع الإدارات الفرعية التابعة للإدارة، حملة تفتيشية موسعة واستثنائية ، أسفرت عن المرور على 284 منشأة طبية خاصة.

وتنوع المرور بين المستشفيات ومراكز طبية بعمليات وعيادات خاصة ومراكز آشعة وعلاج طبيعي ومعامل، وكان عدد المنشآت المطابقة 127 منشاة، وتم إنذار 91 منشأة، مع مهلة لتحسين الأوضاع، أما المنشآت المخالفة فجارٍ استصدار 54 قرار غلق، وتم تنفيذ 12 منشأة وعمل محاضر شرطة بلغت 45 محضرًا، أما المخالفات تنوعت بين 81 مخالفه لسياسات مكافحة العدوى و59 منشأة غير مرخصة.

ويتم ذلك في ضوء خطة الدولة للرقابة على مقدمي الخدمات الطبية غير الحكومية بتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحت رئاسة الدكتورة رشا محمود خضر مديرة مديرية الشئون الصحية، أو بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلي صعيد آخر منفصل، أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مرورية على مجمع مستشفيات ميت خلف ومستشفى الشهداء المركزي لمتابعة الانضباط الإداري والغياب والحضور.

ووجهت الشكر لفريق العمل بمستشفى حميات شبين الكوم والفريق الطبى بجراحة المخ والأعصاب، وتم تحويل الغياب وترك العمل للتحقيق، كما وجهت بفسخ التعاقد مع شركة الأمن في مستشفى الجراحات المتخصصة “المخ والأعصاب بشبين الكوم” سابقًا، ونقل فريق النوبتجية بالكامل بوحدة صراوة أشمون وتحويل مدير الرعاية الأساسية بأشمون إلى التحقيق.

كما تفقدت بعدها عناية الأطفال بمستشفى الشهداء وحرصًا منها على التأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين اسطلعت آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

منشأت طبية في المنوفية

منشأت طبية في المنوفية

منشأت طبية في المنوفية

منشأت طبية في المنوفية