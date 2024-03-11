الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"عزبة حمادة" تستقبل رمضان برسومات" بوجي وطمطم وبكار" على منازل

عم ربيع
عم ربيع

تعد موائد الأفطار من مظاهر شهر رمضان المبارك التي يحرص على المصريين بجميع طوائفهم المشاركة  في اقامتها واجتماع الأفراد والأهالي على موائد الإفطار الممتدة بطول الشوارع، واستعدت عزبة حمادة في منطقة المطرية لاستقبال شهر رمضان الكريمة برسم جرافيتي على الحوائط والرسومات الثراثية على المنازل لاستقبال الشهر الكريم.

المطرية تستعد لاستقبال شهر رمضان

قال ربيع محمد، أحد المسؤولين عن تنظيم موائد الإفطار بالمنطقة إنه الفكرة في البداية كانت مقتصرة على مجموعة من الشباب من أبناء الحي، أن يقيموا مائدة فيما بينهم  بحكم أنها تزيدهم توددًا وقربًا، وسرعان ما نالت الفكرة إعجاب باقية الشباب، فسرعوا إلى اللاحق بيهم واحدًا تلو الآخر، ومن ثم الأسر والأهالي، وظلت تلك الدائرة تتسع حتى طالت المنطقة بأسرها.

وتابع "ربيع"، تقام هذه المائدة في تمام النصف من شهر رمضان في كل عام إلا أن جائحة كورونا حالت دون إقامتها في عامي 2020 و2021، فيما حرص الأهالي على استمرار إقامتها  بشكل دائم حتى في ظل الظروف الاقتصادية التي أعقبت نزوح الجائحة.

وأكد "ربيع"، اختلاف رمضان العام الحالي عن الأعوام السابقة في حرص شباب المنطقة على تزين شرف وجدران المنازل باللافتات؛ للترحيب بالضيوف من داخل وخارج مصر، إضافة إلى الرسوم التي تحاكي ذكريات رمضانية قديمة من بوجي وطمطم وبكار وغيرها، إلى جانب صور من رحلوا عنهم وقد شاركوهم موائد الأعوام الماضية؛ لإحياء ذكراهم واختار أهالي وشباب المنطقة أن يكون شعار المائدة هذا العام هو "لمة العيلة"؛ لأننا نعتبر جميع أهالي المنطقة بالكامل من أصدقاء وجيران عائلة واحدة، ولذلك نجتمع على مائدة واحدة.

سفير دولة كوريا أبرز ضيوف مائدة عزبة حمادة 

وأضاف أن المائدة بمثابة مهرجان دولي، فعلى مدار الأعوام السابقة حضرها الضيوف من مختلف الدول العربية والإسلامية ومن كبار مسئولي الدولة من نواب مجلس الشعب وأعضاء بالحكومة، وكان أبرز الضيوف سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة.

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