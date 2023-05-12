"إفطار المطرية".. أحمد فايق يستعرض مشاهد الألفة بين المصريين

استعرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، عددًا من الذكريات المصرية الأصيلة المرتبطة بالشارع المصري.

وقال "فايق"، إن الأسر المصرية في الاحتفالات الرسمية كانت تتبادل الهدايا والأطعمة، وإقامة مباراة كرة القدم بين المناطق الشعبية المختلفة.

وأضاف أنه في الأعياد كانت الأسر تتبادل التهاني، متابعًا: "من هنا ينشأ الانتماء من البيت ثم الحي، ثم الوطن، وفكرة أننا نرجع تاني للشارع مع وجود الأمان في المناطق الشعبية يساوي الانتماء للوطن".

وأشار إلى أن كل المصريين شعروا بهذا المشهد في الإفطار الجماعي في منطقة المطرية، موضحًا أن هذا الذي يبني الانتماء للأجيال في كل الأعمار.