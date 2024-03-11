محمود سعد يكشف لـ"كلم ربنا" عن الرسالة الربانية التي شعر بها عند دفن والدته

قال الإعلامي الكبير محمود سعد، إن علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى علاقة لا يستطيع أحد أن يصفها، معبرًا:"هناك شيء ما خاص جدًا من الممكن أن يجعل الحياة أحلى، وعلاقة الإنسان بالله هي سر جمال الحياة".

فضل الأم

وأكد سعد، خلال لقائه بالبرنامج الإذاعي "كلم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر "راديو 9090"، أن الله سبحانه وتعالى وقف معه بقوة في جميع المواقف الصعبة التي مر بها، وكان من بين تلك الموقف العصيبة وفاة والدته، معبرًا:" والدتي اتوفت بعد أخويا بثلاثة أشهر ونصف، وكان الخبر مفزع جدًا بالنسبة لنا".

وتابع: "كنت أعتاد النزول إلى القبر مع المتوفي حتى يتم اتمام كافة الإجراءات المتعلقة بسنة الدفن، ولكن كان الحزن مسيطر بصورة كبيرة عند دفن أمي، لدرجة أنني رفضت النزول معها إلى القبر".

ألم الفراق

واستطرد: "قبل غلق القبر بثواني قررت النزول لأودع والدتي، وعندما نزلت إلى القبر شعرت وكأن القبر مكان واسع، بالرغم من أن والدتي التي كانت تعاني من السمنة أصبح حجمها صغير للغاية داخل القبر، وهنا عرفت أنها ستعيش في رغد الآخرة، وكانت هذه من الرسائل الربانية التي شعرت بها أثناء وقوفي داخل القبر".

وأشار إلى، أن والدته تعبت كثيرًا من أجل الانفاق عليهم بعد انفصال والدهم عنها، كما أنها كانت تحرص على أن يعيش أيناءها حياة مرفهة بصورة كبيرة أكثر من أن تنعم بشيء في حياتها.