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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل مسن في روض الفرج لـ 25 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج لجلسة 25 مايو.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا من شقيق المجني عليه بالعثور على جثته داخل مسكنه، وقال في أقواله إن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة ويقيم بمفرده.

وعقب انتقال قوات الأمن لمحل الواقعة تبين أن المجني عليه مقيد الأيدي، ويوجد حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، وتم ضبط المتهمين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأجيل محاكمة تل مسن روض الفرج جلسة 25 مايو محكمة جنايات القاهرة

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