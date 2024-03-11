تفاعل كبير مع العروض الفنية بالمركز الثقافى فى طنطا احتفالًا بليلة الرؤية

شهد المركز الثقافي بطنطا عروضًا فنية احتفالًا بليلة رؤية هلال شهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية بجميع المحافظات.

ووسط حضور عدد كبير من جمهور مدينة طنطا، أقيمت عدة عروض شهدت تفاعلًا من الأطفال والشباب مع الشخصيات الكارتونية الرمضانية على أنغام أغاني رمضان، افرحوا يا بنات، هاتوا الفوانيس، رمضان في مصر حاجة تانية، رمضان كريم، حالو يا حالو، كما تفاعل الحضور مع عروض التنورة بين الرقص والغناء.

ويستعد المركز لتقديم 6 ليال فنية وثقافية وعدد من الأمسيات الشعرية والعروض الفنية بمشاركة فرقة محمد فوزى للموسيقى العربية وفرقة الغربية للفنون الشعبية وفرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة أوبرا عربي وفرقة طنطا للموسيقى العربية، وذلك ابتداءً من 15 رمضان، كما ينظم المركز عددًا من الورش الفنية والأشغال اليدوية اعتبارًا من 6 رمضان وحتى 13 رمضان.

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