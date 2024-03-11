الإثنين 11 مارس 2024
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حوادث

الداخلية تنظم زيارة للأماكن السياحية والأثرية لأسر الشهداء (فيديو)

رحلات ترفيهية
رحلات ترفيهية

كشفت وزارة الداخلية أنه فى إطار الرعاية التى تقدمها الوزارة لأسر الشهداء تقديرًا لتضحيات أبنائهم، نظمت الوزارة زيارة لهم إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية، كما نظمت احتفالات لهم من منطلق تحقيق التواصل معهم ودعمهم ومساندتهم.

ونظمت الوزارة رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء، حيث تم اصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية والمناطق الأثرية، تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية، التي تؤكد أن الشرطة المصرية ما زالت تقدم التضحيات، للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات، التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار، ومشاركتهم كل الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة، تقديرًا وعرفانًا بما قدمه ذووهم من بطولات وتضحيات، من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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