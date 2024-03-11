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أستاذ تغذية طبية توضح الطرق السليمة والصحية للمسنين خلال الصيام (فيديو)

كبار السن
كبار السن

أوضحت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومى للبحوث، الطرق السليمة والصحية الخاصة بصيام كبار السن خلال شهر رمضان  المعظم، لافتة إلى أن القاعدة العامة للصيام هى أنه مفيد لكل الأعمار إلا في حالات مرضية معينة تستلزم الفطور، ولكن غير ذلك فإن للصيام فوائد صحية ونفسية وروحانية عديدة تزداد مع التقدم في العمر.

 

وقالت “كاظم” خلال لقائها عبرالقناة الأولى، إنه قد ثبت دور الصيام في تحسين الصحة البدنية والنفسية وبصفة خاصة لكبار السن وذلك عن طريق تحفيز الجهاز المناعي وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان وكذلك تحسين وظائف المخ الإدراكية والنفسية ومن هنا ندرك أن الصيام تزيد فوائده مع التقدم فى العمر طالما لا يوجد موانع صحية تحول دون الصيام.

  

وكشفت عن الضوابط لصوم صحي مع تقدم السن منها شرب وتعويض المياه، وهي أهم عامل يجب أن يحرص عليه كبار السن ويجب التأكيد على عدم التعرض للشمس أو الحرارة أثناء الصيام، والحرص على أكل عدة وجبات صغيرة وخفيفة في الفترة من المغرب إلى السحور، والاهتمام بالنوم عدد ساعات كافية.

 

ولفتت إلى أن قلة النوم لها تأثير سلبي على صحة المسنين، كما يجب أن يتناول المسن على الأقل 6 أكواب من الماء و2 كوب زبادي وكثير من الخضروات والفاكهة وقليل من المخللات التي تعوض نقص الأملاح أثناء الصيام، كما تمنح كثير من البكتريا المفيدة التي تعزز المناعة ووظائف المخ مع تقليل كمية الحلويات والسكريات والدهون في الوجبات.
 

أستاذ التغذية الطبية رمضان الصيام فوائد صحية

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