عاجل.. تشمل السكك الحديدية والطيران.. تجدد إضرابات العمال فى ألمانيا‎

تدخل ألمانيا موجة جديدة من الإضرابات العمالية الاحتجاجية، احتجاجًا على مدة ساعات العمل ومطالبة بزيادة الأجور.

وأعلن سائقو القطارات في ألمانيا، الأحد، عن إضراب جديد عن العمل لمدة 24 ساعة، وذلك غداة دعوة طواقم المقصورة في شركة "لوفتهانزا" إلى إضراب، الأسبوع المقبل، في فرانكفورت وميونيخ.

وقالت نقابة سائقي القطارات الألمان إن "الإضراب في قطارات الركاب سيبدأ عند الأولى فجر الثلاثاء بتوقيت جرينتش ويستمر حتى الأولى صباح اليوم التالي"، بحسب "فرانس برس".

وأشارت النقابة في بيان إلى أن "الإضراب في قطارات الشحن سيبدأ قبل ساعات قليلة من إضراب قطارات الركاب، عازية الحركة الاحتجاجية إلى تعثر المفاوضات مع شركة السكك الحديد (دويتشه بان)".

وسيكون الإضراب السادس الذي تنفذه نقابة سائقي القطارات الألمان، منذ نوفمبر 2023، ويأتي بعد أقل من أسبوع على إضراب مدته 35 ساعة تسبب بمعاناة لآلاف المسافرين.

ودعت طواقم المقصورة في شركة "لوفتهانزا"، السبت، إلى إضراب لمدة يومين، الأسبوع المقبل، في مدينتي فرانكفورت وميونيخ، بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن أرباح قياسية.

ويشمل الإضراب الرحلات من فرانكفورت، الثلاثاء، ومن ميونيخ، الأربعاء، مع تأثر شركة "سيتي لاين" التابعة لشركة "لوفتهانزا" أيضًا.

وتشهد ألمانيا منذ أشهر عدة موجة إضرابات في قطاعات مختلفة، بينها قطاع النقل.

ودعت "دويتشه بان"، في وقت سابق الأحد، إلى جولة جديدة من المفاوضات، الاثنين.

وقال مدير قسم الموارد الإنسانية في "دويتشه بان" مارتن سيلر: "نحن على اقتناع بأننا سننجح في التوصل إلى اتفاق عبر الحوار على طاولة المفاوضات".

ويهدف الإضراب لتأكيد مطلب رئيسي لنقابة سائقي القطارات يقضي بخفض أسبوع العمل من 38 ساعة إلى 35.

وتقول شركة "دويتشه بان" إنها قدمت "تنازلات" و"عرضًا سخيًا نهائيًا يصل إلى زيادات بنسبة 13%" في الرواتب مع إمكان خفض ساعات العمل.