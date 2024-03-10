الأحد 10 مارس 2024
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سياسي

مجدى الوليلى: كلمة الرئيس فى يوم الشهيد كشفت الأكاذيب التى يروجها الأعداء والمنصات المغرضة

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كشفت عن المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة وحرص القيادة السياسية ووعيها فيما يخص أمن مصر القومي.

وأضاف "الوليلي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس جاءت شفافة وصريحة جدًا، فمعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة، ومصر لم تغلقه، والمصاب الفلسطيني هو مصاب مصري، لكن مصر لن تتركهم وستظل تدافع عنه ونصرة لحقوقهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه الرئيس السيسي بوضوح أنه لا يمكن خيانة الفلسطينيين ونضالهم وقضيتهم، فهم صبروا ورابطوا من أجل قضيتهم، مشيرًا إلى أن وقفة مصر الرافضة العدوان واضحة للجميع ودفعت العالم للفظ الرواية الإسرائيلية فيما يخص الحرب.

في نفس الوقت قال "الوليلي"، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة للداخل، فالموافقة على تحرير سعر الصرف جاءت بعد توافر سيولة نقدية دولارية ضخمة، والسعر المرن يناسب الأوضاع الآن.

واختتم النائب مجدي الوليلي: أن رسائل السيسي خلال كلمته في يوم الشهيد، أكدت قوة الدولة المصرية ويقظة قيادتها وقوتها في مواجهة الأباطيل والأكاذيب من قبل الأعداء والمنصات المغرضة.

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