الأحد 10 مارس 2024
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سياسي

النائب حافظ عمران: كلمة الرئيس في يوم الشهيد كشفت حكمته في عدم المغامرة بالوطن

النائب حافظ عمران
النائب حافظ عمران

قال النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى يوم الشهيد، كشفت تحديات تواجهها مصر، على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، لكنها مع ذلك قادرة تحت قيادته على التغلب على هذا كله والانطلاق للامام والجمهورية الجديدة.

وأوضح عمران، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس في يوم الشهيد، أظهرت كم يضحي الجندي المصري من أجل وطنه والدفاع عن ترابه ووحدته، وحجم التضحية والإخلاص في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، والحرص على النهوض به والعبور إلى بر الأمان والاستقرار، رغم أية تحديات أو صعاب، سواء عبر عقود سابقة أو خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة، كشفت أن المصريين واجهوا تحديات كبيرة، ليست فقط في الحروب العسكرية والأمنية والثورات، وإنما في الأزمات والتحديات الدولية، كأزمة جائحة كورونا وآثار ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية، وغياب الاستقرار عن الأوضاع في المنطقة العربية والإفريقية، لكن مصر وبفضل قيادتها الرشيدة الواعية حافظت على الوطن.

واختتم النائب حافظ عمران، بالإشارة إلى كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد، إنه لم يغامر بالشعب المصري وهو ما يحسب لحسن قيادته واداركه لعظمة التحديات التي تواجه البلد، مشددا أن مصر حققت التنمية والعمران وتتقدم للجمهورية الجديدة رغم كل الصعاب والأزمات.

 

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