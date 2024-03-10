الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محافظو الجمهورية يبعثون ببرقيات تهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث المحافظون على مستوى الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات التنفيذية والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هــ، متمنين أن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.


وأعرب محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، في برقيته، عن أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات، ومتمنيًا للرئيس موفور الصحة والعافية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية، من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة الرئيس الرشيدة.

 

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كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.
وفي محافظة الإسماعيلية، بعث المحافظ شريف فهمي بشارة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هــ متمنيًا أن يعيده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

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وجاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد تلك المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأدعو المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك أمنة مطمئنة بتوفيق من الله عز وجل في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وكل عام وأنتم بخير".

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