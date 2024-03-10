الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن الاتصال معربًا من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.

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