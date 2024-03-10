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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

25 مشروع تخرج فائزًا بدعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
بيان صحفي
القاهرة: 10 مارس 2024

برعاية وزير التعليم العالي.. 

-البرنامج يربط التعليم بالصناعة ويدعم مشاريع التخرج المبتكرة

-البرنامج يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن  صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الفرق الفائزة بدعم الصندوق في برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.


وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة، مشيرًا إلى مزايا البرنامج، والتي منها تقديم دعم مالي من الصندوق يصل إلى 100 ألف جنيه لكل فريق لتمويل مشروعه، فضلًا عن تأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.


وأشار د.ضياء خليل إلى أنه تقدم لبرنامج eGP الذي تم إطلاقه نوفمبر الماضي 151 فريقًا، وتأهل منهم للمشاركة في البرنامج 99 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب خبراء في التخصص ومجال ريادة الأعمال، فاز بدعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 25 فريقًا من 14 جامعة (القاهرة، عين شمس، أسيوط، المنصورة، حلوان، سوهاج، قناة السويس، دمياط، بنها، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، العريش، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، 6 أكتوبر).


وفي سياق آخر أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التى حققتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024، والتي أظهرت إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية، حيث أعلن التصنيف إدراج 53 مؤسسة جامعية، وكذلك إدراج 14 مؤسسة بحثية، و2 من المؤسسات الصحية الجامعية.

اليابانية للعلوم والتكنولوجيا صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 25 ريادة الأعمال ثقافة الابتكار التعليم العالي

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