"المتحدة" تعيد إنتاج الدراما التاريخية.. تحدٍ كبير يواجه "كريم عبدالعزيز" فى "الحشاشين"

تحدث الناقد الفني عبدالله غلوش، عن مسلسل "الحشاشين"، موضحًا أنه تواصل مع المخرج الدكتور بيتر ميمي، والذي أكد له مدى رضائه عن "الحشاشين"، كعمل فني، إذ أوضح أنه إن كان آخر عمل فني يقدمه هو مسلسل الحشاشين فهو مكتفي فنيًا به.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مسلسل الحشاشين عودة للدراما التاريخية بعد غياب، وهو أضخم الأعمال الفنية في تاريخ الدراما العربية وليست المصرية فقط، وهذا ما جعله يؤجل بعدما كان سيعرض العام الماضي نظرًا للتفاصيل التي يشملها المسلسل".



وأكد غلوش أن الفنان كريم عبدالعزيز أثبت خلال السنوات الـ10 الأخيرة مدى النضج الفني الذي أصبح يتمتع به، متابعًا: "مفيش نجم يرضى يعمل دور ممكن يتكره أوي كده فيه، وده تحدي كبير قبله الفنان كريم عبدالعزيز".

مسلسل الحشاشين

يلعب كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.



ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز ومن المقرر عرضه على مجموعة قنوات dmc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبر شاشة المنصة الرقمية watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك 2024.



وأشاد بمسلسلات الشركة المتحدة في رمضان 2024، مشيرًا إلى أن قناة "سي بي سي" ستعرض 7 مسلسلات في الموسم الرمضاني منها 4 مسلسلات 15 حلقة فقط، لافتًا إلى أن مسلسل "مسار إجباري"، من أهم المسلسلات التي تبرز اهتمام "المتحدة"، بدور الشباب ومشاركته بموسم رمضان الدرامي، مرددًا: "مين كان ممكن يتخيل إننا نشوف بعينينا مسلسل بطولة عصام عمر وأحمد داش، وهما أبطال شباب أتيحت لهم فرصة ظهور مميزة".