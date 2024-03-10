سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

مع أنوار شهر رمضان الكريم الذي يطل علينا اليوم نبدأ الصيام والإيمان والصلاة والزكاة، ونأمل أن يمن الله على بلدنا وأسرنا والأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يكون صومنا مقبولًا وميسورا للجميع، وفي هذه الأيام المباركة نتذكر المحتاجين والفقراء والشهداء.. وسلاما على كل شهيد من شهداء بلدنا الحبيبة، الذين هم في مكان أفضل منا، والذين نتذكرهم بمناسبة يوم الشهيد الذي يتزامن موعده، في ٩ مارس، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فنتذكر تضحياتهم وبطولاتهم لأنهم هم الذين تمكنا من خلال دفاعهم وحمايتهم الوطن من أن نكون في داخل بيوتنا في أمان واستقرار صائمين وحامدين حمدا كثيرا.. وسلاما على كل شهيد وعلى كل أسرة شهيد وعلى كل من يتذكر شهداءنا الأبرار.. وسلاما على شهداء حرب قطاع غزة الذين يتساقطون كل يوم تحت وابل من ضربات احتلال إسرائيل الوحشي.

وكانت من اللحظات السعيدة التي أتيح لي فيها تقديم الامتنان والتقدير لأبطالنا وأسر أبطالنا من المحاربين ومن الأبطال من خير أجناد الأرض، وذلك في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم ويوم المرأة المصرية، الذين التقيت بهم، وكان الاحتفال مهيبا ومبهجا في ذات الوقت لمتحف القوات الجوية.. وكان من دواعي اعتزازي وفخري أنني تبادلت الحديث من القلب مع اثنتين من أسر الشهداء، هما السيدة عائشة هاشم والسيدة سكينة سلامة. والسيدة عائشة فقدت ابنها في الحرب ضد الإرهاب، والسيدة سكينة فقدت زوجها في أول يوم في فض رابعة العدوية، وكلتاهما نموذج للوطنية ونموذج للتضحية ونموذج لما عانته أسر كثيرة جدا لشهدائنا الأبرار في الحروب التي خاضتها مصر، سواء أسر شهداء المحاربين القدماء أو من أسر شهداء حرب مصر الشرسة ضد الإرهاب الأسود في السنوات الأخيرة، فلقد كانوا هم الذين حموا العرض والأرض، وهم السبب في أننا في بيوتنا آمنين صائمين وحامدين.. وإنني أتمنى وأدعو الله أن ينزل الصبر على أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، ومن الضروري لهم أن يسأل عنهم أصدقاؤهم ومن يعرفونهم ليؤكدوا لهم مدى اعتزازهم وتقديرهم لما قدموه من تضحيات وبطولة فداءً للوطن.

وكان من اللفتات النبيلة أن سيادة اللواء د. مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية، قد أبدى التقدير والامتنان لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأقام احتفالا راقيا ومبهجا وفاء للشهيد، وللمرأة التي قدمت تضحية كبيرة في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه أيضا.. وقام اللواء د. مجدي دويدار بتكريم بعض من المحاربين القدماء. وأشهد أنني قد رأيت علامات الرضا والإيمان على وجوههم، وسعدت بأنني قد استطعت التواصل معهم وأن أعبر لهم عن فرحتي الغامرة بلقائهم وتجاذب أطراف الحديث معهم خلال الشهر الكريم، وبمناسبة يوم المحارب.. ولا شك أن التواصل والتعبير عن عظيم التقدير لهم معهم يجعلهم يشعرون بأن الدنيا بخير وأن المجتمع المصري والشعب المصري يقدر تضحياتهم.

وكان الحفل قد بدأ باحتفال بزيارة للمتحف المفتوح، حيث تم عرض تاريخ الطيران في مصر ونماذج حية من الطائرات في المتحف المفتوح، الذي يجعل من زيارة المتحف تجربة استثنائية رائعة وثرية لكل من يأتي إليه، ومملوءة بالوطنية وبالأحاسيس الجياشة تجاه خير أجناد الأرض، وتجاه القوات الجوية، وتجاه جيشنا الباسل، وتجاه من استطاعوا أن يحموا أرضنا وبيوتنا. ولا بد من جانبنا أن ندرك حجم الخطر الذي يواجههم في كل طلعة جوية. ومن قدرات الطيارين التي تميزهم بشكل عام أنهم يتميزون بالشجاعة وبالأداء العالي وبمهارات خاصة، وهم نموذج مشرف للأبطال الذين يعرفون أنهم في كل طلعة جوية ضد العدو، وفي كل حرب، فإنهم إما قد يستشهدون وإما سيعودون بسلامة الله..

وسعدت بأنني قد شاركت في هذه الفعالية المهمة والناجحة تحت شعار "يوم الوفاء"، التي نظمها متحف القوات الجوية يوم الخميس الموافق ٧ مارس ٢٠٢٤، على شرف أسر الشهداء الأبرار والمحارب القديم والمرأة المصرية.. وكان الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم وفاءً وتقديرًا واعتزازًا بتضحياتهم من أجل الوطن.. فالشهيد قدم نفسه فداءً للوطن الحبيب، ليصبح نموذجًا من نماذج التضحية والفداء، وهو ينتمي لعقيدة عسكرية مصرية نادرة ومتميزة (عقيدة النصر أو الشهادة)، أما المحارب القديم فإنه قد قام أيضا بأعمال بطولية استثنائية، تعكس الروح الوطنية الخالصة الممزوجة بحب الوطن، والتى تمثلت بالشجاعة الفائقة والبطولات والتضحيات العظيمة، لأبناء جيش مصر العظيم ونسورها التى تحمى سماءها وتذود عن ترابها الغالى، ولتتوج بفضل الله الأعمال والتضحيات الجليلة للشهداء والمحاربين القدماء بانتصارات سطرت بحروف من نور تاريخًا سيظل محفورًا فى ذاكرة الوطن، تستلهم منه الأجيال المتعاقبة روح الحماس والإخلاص فى العمل، حاملين الراية من بعدهم مرفوعة خفاقة فى عنان السماء.. ويأتى دور الأسرة العظيم والمُمَثَّل فى المرأة المصرية، سواء كانت أما أو زوجة شهيد، وهى التى قدمت شهيدها فداءً للوطن، وبنفس راضية احتسبته عند الله فداءً لكل شبر من أرض الوطن، وهى المرأة المصرية المقاتلة النبيلة أصل التضحية والعطاء، هى التى تسعى جاهدة لتنمية أسرتها، وفى حالة استشهاد زوجها تتحول إلى مقاتلة متعددة المهام والأدوار. فتحية للمرأة المصرية صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، والدعاء بالرحمة والمغفرة وجنات الخلد والنعيم لشهدائنا الأبرار، وبكل الخير وموفور الصحة والعافية للمحاربين القدماء، والدعاء بالصبر والسلوان لكل أسر الشهداء.

وكان بدء فعاليات الحفل باستقبال أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية وبعض من المحاربين القدماء، منهم: لواء طيار أحمد الدحداحى، لواء طيار عبدالمنعم همام، لواء طيار جاد الكريم نصر، والعديد من الضباط والصف والجنود من أبطال أكتوبر ٧٣، وبعض من القادة والضباط من القوات الجوية، وبعض من عضوات مجلسى النواب والشيوخ منهم الأستاذة النائبة عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ، ووالدة الشهيد مقدم شرطة محمد عبدالسلام، والأستاذة النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزوجة الشهيد العقيد أ.ح هانى سليمان، والأستاذة النائبة رحاب عبد الغنى، عضو مجلس النواب، وزوجة الشهيد العقيد أ.ح أحمد شحاتة.. وبعض من الشخصيات العامة منهم نادية عمارة، الداعية الإسلامية والمُتخصصة في الدراسات الإسلامية، والأديبة والكاتبة الصحفية منى رجب، رئيسة جمعية الكاتبات المصريات، والصحفية تهانى البرتقالى، وحنان السلاب، رئيسة مجلس إدارة مجموع السلاب، وبعض من السيدات من المجلس القومى للمرأة، ووفد من طالبات وطلبة جامعة عين شمس. وقام بتقديم الحفل الإعلاميان د. حسين حسنى، ونجلاء البيومى، ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالله حماقى، ثم تم عرض فيلمين وثائقيين، الأول عن القوات الجوية باسم "نسور السماء"، والثانى عن الشهيد تحت عنوان "حلم الشهيد"، ثم فقرة كلمات المتحدثين: كلمة السيد مدير متحف القوات الجوية، للترحيب بالضيوف، ثم كلمة زوجة الشهيد العقيد طيار هشام حسنى، ثم كلمة سيادة اللواء طيار أ.ح عبدالمنعم همام، من أبطال حرب أكتوبر ٧٣ المجيدة، ثم كلمة الداعية د. نادية عمارة المتخصصة في الدراسات الإسلامية، ثم قام كورال (هارمونى عربى) لطلبة جامعة عين شمس، بقيادة المايسترو محمود وحيد، بتقديم فقرة فنية أدخلت الطاقة الإيجابية على وجدان كل الحضور، ورسمت البسمة على وجوههم، ثم تم تكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية والسادة المحاربين القدماء.. وفي تقديري أن متحف القوات الجوية من خلال فعالياته العديدة والمتنوعة يقوم بدور مهم وأساسي فى قضايا الوعى وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، سعيا لاستقرار وتقدم وازدهار وطننا الحبيب.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم.