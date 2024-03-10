الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محمود حجازي: مصر من أكبر الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المهندس محمود حجازي
المهندس محمود حجازي

قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إن صفقة رأس الحكمة أكدت أن مصر هي أرض الفرص الاستثمارية، موضحاً أن مصر تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدة عوامل تجذب انتباه المستثمرين الأجانب وتوفر لهم بيئة ملائمة للاستثمار.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر تعتبر من الدول التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي نسبيًا، مما يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في دخول السوق المصري.

وأشار إلى أنه تعتبر مصر من أكبر الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجذب المستثمرين الذين يرغبون في استهداف هذه الفئة من العملاء.

وأكد رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير ويقلل من تكاليف الإنتاج.

وأكد أيضاً أن الحكومة قامت بتنفيذ عدة إصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح أن مصر تتمتع بقاعدة عمالة ماهرة ومتاحة بتكلفة منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجذب الشركات العالمية للاستثمار.

وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إلى أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب مثل التسهيلات الضريبية والجمركية، والدعم المالي والتمويل الميسر.

وأكد رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق أن مصر تركز على تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، السياحة، الزراعة، والصناعة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات الحيوية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والحكومات الأجنبية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتبادل التقنيات والخبرات.

وأشار حجازي إلى أنه يعتبر النظام القانوني المصري واضحًا وشفافًا، مما يوفر حماية قانونية للمستثمرين الأجانب ويزيد من ثقتهم في القيام بأعمالهم في البلاد.

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