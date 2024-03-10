حسن شحاتة يلتقى العاملين بمديرية عمل الجيزة

حرص حسن شحاتة وزير العمل خلال جولته اليوم، بمحافظة الجيزة، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد رمضان، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم أثناء تقديم الخدمات.

تكريم العاملين بمديرية العمل

وقام الوزير والمحافظ بتكريم عدد من العاملين في المديرية لجهودهم وتميزهم في العمل، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان ومنهم: أحمد عاشور، ومنيرة الأشقر، وولاء التمامي، وأحمد الشراني.

واستمع الوزير إلى استفسارات العاملين في المديرية بشأن خطط الوزارة، خاصة "مشروع مهني 2030"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة. وخلال حديثه معهم، حث الوزير العاملين في المديرية على تكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وتطبيق القانون، وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي تستهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

كما أكد الوزير أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد استقبل صباح اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية، ومديري إدارات، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة، حيث ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مشروع مهني 2030

واستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاصًا على مستوى الجمهورية، تستهدفها "الوزارة" للعمل معها.

وشرح الوزير للعاملين بالمديرية جهود الوزارة في الحوار مع كل الأطراف المعنية من أجل سرعة اصدار قانون العمل بشكل متوازن يحقق مزيدًا من الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار.

في بداية اللقاء، رحب وكيل مديرية العمل محمد رمضان بوزير العمل ومحافظ الجيزة والحضور في نادي الشرقية للدخان، لتشريفهم هذه المناسبة، واهتمامهم الواضح بقضايا العمل والعمال في محافظة الجيزة.

وأكد أنهم في مديرية عمل الجيزة يقدرون ويثمنون هذا الاهتمام، ويؤكدون التزامهم بالعمل على تحقيق أهداف الوزارة في مجال توفير فرص العمل اللائقة وحماية حقوق العمال. كما أكدوا أيضًا حرصهم على التواصل الدائم مع جميع الجهات المعنية لتطوير منظومة العمل في المحافظة، وأعربوا عن أملهم في أن يمثل هذا اللقاء فرصة طيبة للتباحث حول مختلف القضايا التي تهم العاملين في المحافظة.

كما أعربوا عن سعادتهم بتقديم عرض لأهم إنجازات مديرية العمل خلال العام الماضي 2023، والتي تأتي ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها جميع العاملين بالمديرية، وحرصهم على تحقيق أهداف الوزارة في مجال توفير فرص العمل اللائقة وحماية حقوق العمال.

وأعربوا عن أملهم في أن تمثل هذه الإنجازات خطوة إيجابية على طريق تطوير منظومة العمل في محافظة الجيزة، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وقد قام وكيل المديرية بعرض بعض هذه الإنجازات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.

تشير هذه الجولة إلى زيارة الوزير "شحاتة" لمواقع العمل ولقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال، بهدف تعزيز العلاقات العملية في مواقع الإنتاج.

كما تضمنت تسليم عقود عمل لذوي الهمم، وافتتاح الوزير البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة، والتي تهدف إلى تسهيل خدمات التسجيل للمقاولين وأصحاب العمل للعمالة غير المنتظمة لديهم، وذلك لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شملت الجولة تفقد مواقع العمل والإنتاج، وقد رافق الوزير في جولته بالمحافظة عدد من المسئولين والمستشارين، من بينهم إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغيرهم من المسئولين في مختلف الإدارات.

يركز هذا النص على جهود الوزير في دعم العلاقات العملية وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة، وتحقيق حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تسهيل الخدمات والتواصل مع أصحاب الأعمال والعمال.